Manca Špik je s svojimi sledilci delila objavo, v kateri je zapisala, da ji v času pandemije ni lahko, saj ne more opravljati svojega dela. Koncert že več kot eno leto niso mogoči, zato se mora znajti drugače. Tudi s promoviranjem različnih izdelkov, kar ji številni močno očitajo, zato se je tudi odločila za ta zapis.

"Odkrita bom z vami. S hčerko Lano živiva sami, v stanovanju v Ljubljani. Kljub temu da več kot leto dni glasbenikom ni dovoljeno nastopati, vsaj v normalnih pogojih ne, se trudim po svojih najboljših močeh, da živiva za človeka dostojno, lepo življenje," je začela, nato pa priznala: "A moji prihranki počasi kopnijo, koncertni odri pa še vedno samevajo ... In tako sem in tja naredim tudi kakšno reklamo za izdelek, ki ga osebno priporočam, za poslovnega partnerja, ki mu stoprocentno zaupam!"

Nato se je dotaknila ostrih kritik in dejala, da bi jo nekateri zaradi takšnega reklamiranja "skoraj obesili na križ".

Pravite mi, da sem se prodala za drobiž ... Celo to, da boste prenehali poslušati mojo glasbo ... Srce me boli ob tem. Kaj pa naj bi po vašem storila? Križem rok ne bom sedela in čakala na miloščino!