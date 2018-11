Tri znane Slovenke razkrile, kako si gladijo gube

Helena Blagne, Tanja Ribič in Manca Špik so trdne zagovornice zdravega načina življenja, a priznavajo, da pri lepi, sijoči in prožni koži na obrazu še vedno potrebujejo pomoč. A ne od krem, ki jih videvamo v oglasih.

"Včasih se mi zdi, kot da smo v srednjem veku. Če ne držiš križem rok in z žalostjo opazuješ poglabljajočih se gub, ampak poskušaš vzdrževati svojo zunanjo podobo, te hitro ožigosajo za nečimrnega. Če obnavljaš fasado na hiši, je to v redu, če pa se spoprimeš z razpokami na svojem telesu, ah, je pa to že preveč," pravi priznana slovenska igralka Tanja Ribič.

Tanja: Enkrat na leto mi vbrizgajo botoks

Tanja odkrito pove, da ji lepega videza ne pomagajo ohranjati kreme, temveč, poleg zdrave prehrane in rednega gibanja, še obiski pri estetski kirurginji Nini Suvorov. Izkušnjo pri njej rada deli z drugimi ženskami, saj jim hoče sporočiti, da ni nič narobe, če človek poskrbi za svojo kožo, kot bi denimo poskrbel za lepe zobe.

Foto: Arhiv EM "Ne vem, zakaj takšen strah in skepsa. Tudi zobje se popravljajo, celo umetni se vgrajujejo, samo to je očitno že osvojilo človeštvo kot potrebo civiliziranega človeštva. Ta proces estetiko čaka za naslednjim ovinkom. In moram reči, da se tega prav veselim. Ne zaradi sebe, jaz sem si s tem na čistem."

Nazadnje ji je dr. Nina Suvorov naredila podkožno hidracijo kože s hialuronom, enkrat na leto pa ji vbrizgajo tudi botoks, razlaga. "Preden gremo na barko, saj se na soncu najbolj kremžim in bi prišla nazaj zmečkana kot šarpej."

Do nekje 40. leta si videti, kot ti je dala narava, potem pa tako, kot si zaslužiš.

Helena: Občinstvo od mene pričakuje urejenost in svežino

V Estetiki Medart skrbijo tudi za lepo kože legendarne Helene Blagne, ki za svoj lepi videz skrbi, že odkar pomni.

Začeti skrbeti za kožo po 40. letu, ko se ti na njej pozna prav se, je prepozno. Čeprav se vam bo morda moj odgovor zdel dolgočasen, vendar so zdrav način življenja, pozitivna naravnanost in iskrenost do sebe in do drugih najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na naš videz.

Verjame v ideal zdravega telesa in življenjskega sloga, lepota pa je stvar posameznika, dodaja pevka. "Vsake oči imajo svoje dojemanje lepote."

Sama prisega na mezoterapijo, metodo, ki spodbuja nastanek kolagena, občasno pa si privošči še diamantni piling ter nekirurški lifting.

K Heleninemu dovršenemu videzu prispeva tudi disciplina in, tako kot pri Tanji, redna nega kože in telesa. Ureja se predvsem zaradi sebe, a tudi za svoje oboževalce, priznava. "Že 30 let ljudje spremljajo mojo kariero na glasbenih odrih in ne samo zase, temveč tudi zanje moram biti urejena in sveža. Moje občinstvo to od mene pričakuje. In če sem odkrita, to pričakujem tudi sama od sebe. Rada se dobro počutim v svoji koži, vendar pa vem, da moram za to tudi trdo delati."

Manca: Na začetku me je bilo strah bolečine

Na podobne tretmaje hodi tudi Manca Špik, ki je pri 38 letih ugotovila, da kombinacija dobrih genov, zdrave prehrane, kozmetike, rekreacije in kakovostnega spanca žal ni dovolj, da bi njena koža žarela in blestela.

Pred dvema letoma je tako zbrala pogum in se odpravila k Nini Suvorov, kjer se je prvič srečala z nekirurškimi estetskimi posegi. "Od takrat prisegam na diamantni piling, pri katerem gre za glajenje kože, ki poskrbi za sijoč videz kože, saj združuje tako čiščenje in luščenje kože kakor tudi odstranjevanje ogrcev in globinsko vlaženje. Koža se tako obnovi, regenerira in pomladi."

Enkrat mesečno si privošči tudi lasersko pomlajevanje, ki njeni koži zelo koristi in ji na neinvaziven način pomaga ohranjati mladosten videz, pravi.

Na začetku, ko še nisem vedela, kako ti tretmaji potekajo, me je bilo zelo strah bolečine in reakcij moje kože. Danes pa mi ti tretmaji predstavljajo sprostitev in "moj čas", ki ga v tem norem tempu življenja res nujno potrebujem!

