Leonardo DiCaprio podprl boj za ohranitev rek v BiH

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hollywoodski filmski zvezdnik se je pridružil pozivu proti gradnji hidroelektrarn na rekah v Bosni in Hercegovini.

Leonardo DiCaprio je eden najbolj aktivnih okoljevarstvenih aktivistov v Hollywoodu, okoljevarstvene organizacije pogosto podpira tako z donacijami kot s svojo prepoznavnostjo.

Zavzel se je za reke v BiH

Tokrat je podprl več mednarodnih okoljskih organizacij, ki vlado Federacije BiH pozivajo, naj zakonsko prepove gradnjo malih hidroelektrarn in s tem zaščiti reke na Balkanu, poroča spletni portal N1. Prepoved so za zdaj sprejeli v obliki resolucije, okoljevarstvene organizacije pa želijo, da to potrdijo še z zakonom.

Poziv, ki ga je DiCaprio delil na Twitterju:

"To je priložnost za Bosno in Hercegovino, da postavi močan zgled in postane vodilna evropska zaščitnica neokrnjenih rek," je ob tem dejal Barney Long, predstavnik organizacije Global Wildlife Conservation.

"V nasprotnem primeru bodo hidroelektrarne še naprej povzročale nepovratno škodo tako živalim kot ljudem, ki so odvisni od teh rek," je poudaril, "z rušenjem ravnotežja teh ekosistemov pa bodo slabile zdravje našega planeta".