Le cepljenim dovoljen vstop na koncert Adele

33-letna pevka Adele je pred dnevi izdala težko pričakovani album 30 in njeni oboževalci že komaj čakajo prvih koncertov. Pevka trenutne uspešnice Easy On Me bo od januarja do aprila prihodnje leto nastopila v Los Angelesu v Caesars Palace na skupno 24 nastopih. A če bodo oboževalci želeli pevko slišati v živo, bodo morali dokazati, da so cepljeni.

"Organizatorji koncerta zahtevajo, da so udeleženci dogodka cepljeni (da je minilo 14 dni od prejema zadnjega odmerka) in da imajo potrdilo o negativnem testu, ki so ga opravili v 48 urah pred dogodkom. Za udeležbo sta potrebna dokazilo o cepljenju in dokazilo o negativnem testu," piše na spletni strani Ticketmaster, kjer prodajajo vstopnice za njene koncerte.

Adele je ob tem razložila, da je trenutno stanje preveč nepredvidljivo in si zato ne želi, da bi se kdo na njenem koncertu okužil z novim koronavirusom.

Z grammyjem nagrajena pevka bo nastopila na prizorišču, ki lahko sprejme 4.100 obiskovalcev in kjer so že gostovali legendarni pevci, kot so Elton John, Mariah Carey, Bette Midler, Cher in Rod Stewart.

Adele je ena izmed prvih v svetu glasbe, ki se je odločila za tako drastične omejitve na svojih koncertih. Sir Rod Stewart svojim necepljenim oboževalcem dovoli udeležbo na koncertih, a morajo nositi masko, podobno ravnajo tudi člani skupine Metallica.

Preberite še: