Adele zaradi presenečenja v jok #video

Pevka Adele je imela koncert v sklopu šova An audience with … na televizijskem kanalu ITV. Navdušila je s svojim petjem, oder pa zapustila objokana. Presenetila jo je namreč njej ljuba osnovnošolska učiteljica.

Med tistimi, ki so bili v dvorani in uživali ob posebnem koncertu, je bila tudi igralka Emma Thompson, ki je 33-letno pevko vprašala, ali se spomni kakšne osebe, ki jo je v preteklosti navdihovala, jo ščitila ali ji pomagala. Adele se je takoj spomnila na svojo nekdanjo učiteljico McDonald, ki jo je učila angleščino zgolj leto dni. "Zaradi nje sem se navdušila nad pisanjem. Zaradi nje smo imeli radi angleščino, bila je res zakon. Njej je bilo res mar za nas."

Igralka je nato Adele povedala, da je ta učiteljica med občinstvom, in ko je Adele to slišala, so jo oblile solze. Učiteljica je prišla na oder in objela Adele ter ji povedala, da je ponosna na to, kar ji je uspelo v življenju.

"Spremenili ste mi življenje," je bila vsa vzhičena Adele, učiteljica pa je bila vesela, da se je Adele še vedno spomni.

Po tem čustvenem prizoru je morala Adele v garderobo, da si je uredila mejkap. Na družbenih omrežjih so se zatem usuli komentarji o učiteljih, ki so tudi drugim ljudem spremenili življenje.

