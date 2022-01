Kylie Minogue že 35 let na glasbeni sceni, a vedno bolj mladostna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kylie Minogue je na zadnji fotografiji, ki jo je posnela 35 let po prvi glasbeni uspešnici, videti še skoraj bolje kot na začetku svoje kariere.

53-letna avstralska pop ikona Kylie Minogue je z objavo zadnje fotografije pokazala, da se je postarala le za kakšen dan, odkar je postala svetovno slavna kot 18-letna igralka serije Sosedje.

Snemanje na vrhu nebotičnika v Londonu je imelo nekaj presenetljivih podobnosti s snemanjem Kyliejinega singla I Should Be So Lucky iz leta 1987, na katerem je lepotica pozirala v napihnjeni beli obleki v postelji.

53-letna pop zvezdnica je na vprašanje o gracioznem staranju priznala, da je, čeprav obstajajo številne skrivnosti staranja, ključ do mladostnega videza pri njej zgolj gibanje.

Za Indulge Expressu je povedala: "Samo premikati se je treba. Ne, ni tako preprosto. Veliko je skrivnosti, poimenujmo jih 'trgovinski triki', in veliko sem se jih naučila na svoji glasbeni poti. Veliko glamurja, luči, dobra ekipa, dobri koti in slog."

Kylie je nato pojasnila, da se, čeprav se še vedno počuti enako kot takrat, ko si je oblekla svoje kultne zlate hlačke za uspešnico Spinning Around iz leta 2000, trudi, da ne bi podlegla pritiskom sodobnega sveta o večni mladosti.

"Dim in ogledala pomagajo narediti dober videospot, vendar se tudi sama trudim, da dobro skrbim zase. Čutim, da sem še vedno navdušena nad življenjem in službo. Mogoče celo bolj kot pred desetletji!"

Kylie Minogue velja za najbolje prodajano avstralsko samostojno ustvarjalko v zgodovini, prodala je več kot 68 milijonov albumov in singlov.

