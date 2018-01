Končno razkrito, kdo je seznanil Harryja in Meghan

Javnost je približno vedela, kako sta se spoznala princ Harry in ameriška igralka Meghan Markle: spomladi leta 2016 ju je predstavil skupni prijatelj in organiziral zmenek na slepo. Junija istega leta sta začela razmerje, javno pa sta ga potrdila šele septembra lani, ko je Meghan za revijo Vanity Fair spregovorila o princu.

Mesec kasneje je Harry razkril, da ju je seznanil skupni prijatelj, a ni želel razkriti imena. Zdaj pa se je spletni portal E! Online končno dokopal do informacije. Violet von Westenholz je bila tista, ki je povezala bodoča mladoporočenca.

