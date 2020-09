Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Chris je še en v vrsti igralcev, ki so si z neprimernim vedenjem in nadlegovanjem uničili kariero.

Potem ko je bil komik in igralec Chris D’Elia junija obtožen nadlegovanja in napeljevanja mladoletnic k spolnim odnosom, ga je zdaj neprimernega vedenja obtožila še igralka Megan Drust.

Iz sveta šovbiznisa prihajajo nove obtožbe o spolnem nadlegovanju. Te znova bremenijo sicer priljubljenega komika in igralca Chrisa D’Elia, ki smo ga lahko gledali tudi na naših malih zaslonih v humoristični seriji Whitney.

Chrisa je že junija letos več žensk obtožilo nadlegovanja in napeljevanja k spolnim odnosom, pri čemer so bile nekatere v času, ko je nanje prežal D’Elia, stare komaj 15 let, zdaj pa se je oglasila še igralka Megan Drust.

Ker se ga ni hotela dotakniti, se je začel dotikati sam

Ta pravi, da ji je 40-letni zvezdnik nekoč neprimerno razkazoval svoje mednožje, potem ko jo je prosil za prevoz. "Privolila sem, saj sem ga poznala prek prijateljev in se mi je zdel čisto neškodljiv." A takoj ko sta sedla v vozilo, se je izkazal za perverzneža, je razkrila za ameriške medije.

"Začel je flirtati, nato pa me je prosil, naj se dotaknem njegovih genitalij." Bila je zmedena in ga je zavrnila, vendar si je nato odpel hlače. "Vprašala sem ga, kaj počne, in ker se ga nisem hotela dotakniti, je začel masturbirati. Nisem mogla verjeti," je razkrila.

Megan je šokirana stopila iz vozila, nato je to storil tudi Chris in odšel.

Na dan prihaja vse več podobnih zgodb

O Meganini zgodbi je med drugim pisal tudi CNN, zato se je že oglasil Chrisov odvetnik, ki je v imenu svoje stranke vse skupaj zanikal. Vendar sta za CNN svoji podobni zgodbi anonimno povedali še dve ženski, ki se jima je komik izpostavljal na enak način.

Prva pa je o tem za Los Angeles Times spregovorila Laura Vitarelli, ki je junija pogumno razkrila zvezdnikova dejanja. Ko je imela 19 let, je napadel njo in njeno prijateljico. Začel ju je otipavati, a sta mu takoj ubežali. Za njima se je zadrl, ali sta prepričani, da hočeta oditi, in jima ob odhodu pokazal svoje genitalije. "Pobrali sva se, kolikor hitro sva se le lahko," je dejala Vitarellijeva.

Pozneje so se opogumila še druga dekleta, ki so na Twitterju delila svoje izkušnje z igralcem.

