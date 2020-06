Slavni komik obtožen nadlegovanja mladoletnic na spletu #video

Komika in igralca Chrisa D’Elia so številne uporabnice Twitterja obtožile nadlegovanja in napeljevanja k spolnim odnosom. Nekatere so bile v času, ko je nanje prežal D’Elia, stare komaj 15 let.

Vse skupaj se je začelo, ko je Simone Rossi na Twitterju delila posnetke zaslona SMS-sporočil, ki si jih je s Chrisom D’Elia izmenjala leta 2014, ko je bila stara 16 let, on pa 34. Da to razkrije šele zdaj, šest let kasneje, se je odločila, ker je izvedela, da je dobil vlogo v Netflixovi seriji You, kjer bo igral pedofila.

"To je dobesedna ironija," je tvitnila in nato s posnetki zaslona razkrila, da jo je komik napeljeval k temu, da bi se skupaj "mečkala". Takrat je čutila sram, a je hitro dojela, da sama ni nič kriva.

Kmalu so sledile še izpovedi drugih žensk.

Abby Grills je prav tako delila posnetke zaslona njunih sporočil prek Facebooka, ko je bila stara 17 let. Tudi pri njej je bil neprimeren in je namigoval, če bi se dobila. Prosil jo je za telefonsko številko, a ga je zavrnila.

Kasneje se je oglasilo več kot 30 žensk, ki so njegovo obnašanje označile za "srhljivo" in "perverzno", ko so bile še mladoletne. Nekatere pravijo, da so imele komaj 15 let, ko jih je prosil za gole fotografije in napeljeval k spolnim odnosom, nekaj pa jih celo trdi, da jih je D'Elia napil in posilil.

Pravi, da ni "nikoli vede zapeljeval mladoletnice", a se je vseeno opravičil. Foto: Getty Images

Zanika nadlegovanje, saj ne bi "vede zapeljeval mladoletnic"

Kmalu zatem se je 40-letni igralec odzval na obtožbe in zanikal, da bi kdaj "prežal na mladoletnice". Za TMZ je povedal: Vem, da sem v svoji karieri naredil in izrekel marsikaj, kar je lahko koga užalilo, a nikoli nisem vede zapeljeval mladoletnic."

Ob tem je dodal, da so bila vsa njegova razmerja "zakonita in sporazumna" ter da si s tviteraši nikoli ni izmenjal neprimernih fotografij.

Čeprav vztraja pri tem, da v obtožbah ni nobene resnice, se je vseeno opravičil in s tem zasejal kanček dvoma: "Resnično mi je žal. Bil sem neumen tip, ki se je preveč ujel v svoj življenjski slog. To je moja krivda, priznam. To poskušam rešiti že nekaj časa in obljubim, da se bom izboljšal."

Chrisa smo na naših televizijah gledali v serijah Whitney in Večno samski. Foto: Getty Images

Novica o tem je prišla na dan, ravno ko je bil posilstva treh žensk obtožen igralec Danny Masterson, ki ga najbolje poznamo po vlogi v seriji Oh, ta sedemdeseta.

Preberite več: