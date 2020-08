Pretekli konec tedna je odjeknila novica, da je 76-letni Krunoslav Kićo Slabinac, legenda hrvaške zabavne glasbe, zaradi zapletov po operaciji na srcu v umetni komi in da je v smrtni nevarnosti.

Sinoči pa so iz zagrebškega kliničnega centra prišle spodbudne novice. Iz bolnišnice so za časopis Jutarnji list potrdili, da se je pevčevo stanje izboljšalo. "Slabinac ni več priključen na ventilator in ni več življenjsko ogrožen," so sporočili, "njegovo zdravstveno stanje je še naprej resno, a okreva. Do nadaljnjega bo ostal v bolnišnični oskrbi."

Danes 76-letni glasbenik se je proslavil predvsem v 70. letih na celotnem območju tedanje Jugoslavije. Pel je vse, od rocka do narodnih pesmi, znan pa je bil tudi kot kitarist, skladatelj in aranžer. Nekateri ga označujejo za "največjega šovmena svoje generacije", so o Slabincu zapisali na STA.