Legendarni hrvaški pevec se bori za življenje

76-letni Krunoslav Kićo Slabinac, legenda hrvaške zabavne glasbe, sicer pa tudi nekdanji poslanec stranke HDZ, je v življenjski nevarnosti, poročajo hrvaški mediji.

Slabinca so pred nekaj dnevi v zagrebškem kliničnem centru operirali na srcu, šlo je za rutinsko operacijo vstavitve žilnih obvodov, po kateri je normalno okreval, nato pa se mu je stanje nenadoma poslabšalo, poroča časopis Jutarnji list. Zdaj je pevec v umetni komi, priključen je na ventilator in se bori za življenje, so za omenjeni časopis potrdili v bolnišnici.

