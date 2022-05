Katy Perry zaradi tesnega kostuma padla s stola #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška pevka Katy Perry se je na težji način naučila, da plavuti niso za vsakogar. Med nedeljsko epizodo Ameriškega idola v živo je glasbena superzvezdnica, ki se je v čast Disneyjevega večera oblekla v Arielo iz Male morske deklice, padla s sodniškega stola.

Video padca Perryjeve se je hitro razširil po družbenih omrežjih. Na posnetku lahko vidite 37-letno Katy Perry, ki sedi poleg kolegov sodnikov Luka Bryana in Lionela Richieja, noge – ali bolje rečeno plavuti – pa ima naslonjene na mizo. Ko je voditelj Ryan Seacrest napovedoval nov nastop, se je zaslišal glasen topot, kamere so se začele premikati in pokazale Perryjevo na hrbtu s plavutjo v zraku.

Sodniki so se zbrali okoli Katy Perry, da bi ji pomagali vstati, medtem ko je pevka z nasmehom mahala gledalcem. Občinstvo v studiu je v podporo v en glas vzklikalo njeno ime.

Foto: Guliverimage Da je s Katy Perry res vse dobro, je pokazala večer pozneje na dogodku Met Gala, ko se je po rdeči preprogi sprehodila v obleki modne hiše Oscar de la Renta.

Preberite še: