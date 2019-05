Kako so Islandcem na Evroviziji poskušali zaseči palestinske zastave #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Islandski punkrockerji so v prenosu izbora Evrovizije pred kamerami izobesili palestinske zastave, razburili organizatorje in občinstvo ter navdušili podpornike Palestine.

Še bolj kot Madonna so za razburjenje na letošnjem izboru Pesem Evrovizije poskrbeli islandski predstavniki Islandije Hatari. Pa ne s svojim nastopom, temveč s palestinskimi zastavami, ki jim jih je uspelo pritihotapiti v zaodrje in jih pokazati v prenosu v živo.

Poglejte, kaj se je zgodilo:

Ob tem prizoru je med občinstvom v dvorani, v katerem je bilo zagotovo veliko Izraelcev, završalo, razlegati so se začeli glasni žvižgi, režija pa je v prenosu hitro preklopila na voditelja Ereza Tala in Bar Refaeli.

Kmalu zatem je eden od članov skupine na spletu objavil posnetek iz zaodrja, na katerem je videti, da jim skuša osebje na prizorišču zaseči palestinske zastave. "Še ena je, dajte nam vse," je med drugim slišati na posnetku.

Poglejte ta posnetek:

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) se je na dogodek odzvala z besedami, da bo "posledice tega dejanja" določil izvršni odbor Evrovizije. "V prenosu izbora Pesem Evrovizije so predstavniki Islandije v zaodrju pokazali majhne palestinske zastave," so zapisali v uradnem sporočilu, "Evrovizija pa je nepolitičen dogodek, zato so s tem neposredno kršili pravila tekmovanja."

Skupina iz islandske prestolnice Reykjavik je sicer na letošnji Evroviziji zasedla končno deseto mesto. Njihova pesem Hatrið mun sigra oziroma Zmagalo bo sovraštvo je ob predstavitvi dvignila marsikatero obrv, člani skupine pa so pojasnili, da z njo opozarjajo na to, kaj se bo zgodilo, če bo povezana Evropa razpadla.

Že pred samim izborom so večkrat glasno kritizirali tudi Izrael. Med drugim so izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pozvali k rokoborbi na plaži, prav tako pa so večkrat javno izrazili dvom o pravilnosti odločitve, da je izbor Pesem Evrovizije v Izraelu.

