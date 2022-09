Kaj se bo zgodilo z Elizabetinimi ljubljenimi psi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kraljica Elizabeta II. s svojo psičko Candy, mešanko med korgijem in jazbečarjem

Kraljica Elizabeta II. s svojo psičko Candy, mešanko med korgijem in jazbečarjem Foto: Profimedia

Kraljica Elizabeta II. je bila vse od otroštva velika ljubiteljica psov, še posebej pasme korgi oziroma valižanski ovčar, ki so prepoznavni po nizki rasti in podolgovatem trupu. Nad njimi se je navdušila pri sedmih letih, ko ji je prvega podaril oče, poznejši kralj Jurij VI.

Korgiji so jo spremljali vse življenje

Mlada Elizabeta leta 1936 s svojim prvim korgijem Foto: Guliverimage/AP Vse od takrat je imela Elizabeta pasje spremstvo, v katerem je bilo vedno nekaj korgijev, ob njej naj bi se jih skozi leta zvrstilo okoli 30.

Pred smrtjo so kraljico spremljali štirje psi: mešanka med korgijem in jazbečarjem Candy, korgija Muick in Sandy ter kokeršpanjelka Lissy.

Po kraljičini smrti se je nemudoma pojavilo vprašanje, kaj se bo zgodilo z njenimi ljubljenimi psi, odgovor pa je znan le delno. Po poročanju BBC bosta korgija k sebi vzela princ Andrew, brat kralja Karla III., in njegova nekdanja žena Sarah Ferguson, s katero Andrew kljub ločitvi leta 1996 še vedno živi.

Kaj se bo zgodilo s Candy in Lissy, za zdaj še ni znano, najverjetneje pa ju bo posvojil kateri od članov kraljeve družine.

Oglejte si še: