Jo prepoznate? Zvezdnica na rdeči preprogi osupnila z zlato masko.

Foto: Guliverimage Sinoči je v Los Angelesu potekala podelitev ameriških glasbenih nagrad, ki jo je vodila Cardi B. Raperka je prireditev spremenila v lastno modno revijo.

Po rdeči preprogi se je sprehodila v dolgi črni obleki, ki je tesno objemala njene obline. Del oprave so bile tudi črna tančica in rokavice z dolgimi, zlatimi nohti. Za piko na i je 29-letna zvezdnica svoji dramatični podobi dodala zlato masko in ogromne uhane.

"Za mano sta samo dve uri spanja, tukaj sem bila že ob 10. uri dopoldne za generalko. Ob 14. uri smo končali, hitro sem se preoblekla in zdaj sem tukaj, pripravljena, da pritegnem poglede," je v svojem slogu povedala pevka.

To sicer ni bil njen edini videz. Med vodenjem prireditve se je kar osemkrat preoblekla. V dolgi beli opravi s kapuco je med drugim prevzela nagrado za najboljšo hip-hop pesem.

Poleg nje so ta večer med drugim slavili BTS, Ed Sheeran, Taylor Swift, Kanye West in Bad Bunny.

Foto: Guliverimage

