Jack Nicholson se ne pojavlja več v javnosti, znanci trdijo, da ima demenco

Jack Nicholson, zvezdnik filmov Goli v sedlu, Izžarevanje, Let nad kukavičjim gnezdom, Batman, Čarovnice iz Eastwicka in vrste drugih, je pri 84 letih le še senca samega sebe, poroča spletni tabloid Radar Online. Ob tem navaja trditve Nicholsonovih znancev in prijateljev, da ima najverjetneje demenco, zaradi česar se že nekaj časa ne pojavlja več v javnosti.

Nazadnje so ga v javnosti opazili januarja lani, ko se je udeležil košarkarske tekme v Los Angelesu, vse od takrat pa naj bi dobitnik treh oskarjev večino časa preživljal na svojem domu na Beverly Hillsu, kjer zanj skrbita hčerka Lorraine in sin Ray.

Nicholson s hčerko Lorraine leta 2004 Foto: Guliverimage/Imago Sports

"Ne zapušča več hiše," je za Radar Online dejal igralčev dolgoletni prijatelj, "vse skrbi zanj. Fizično je z njim vse v redu, toda um ga zapušča."

Zadnji film, v katerem je Nicholson nastopil, je bila romantična komedija How Do You Know iz leta 2010, v kateri je igral z Reese WItherspoon in Owenom Wilsonom. Leta 2013 se je dokončno upokojil, mediji so takrat poročali, da se je za to odločil, ker si ni mogel več zapomniti besedila v scenarijih.