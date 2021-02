"Izziv, ki ga ženske zmorejo, moški pa ne" #video

Po vrsti izzivov in trendov, ki so se rodili na družbenem omrežju TikTok, je tokrat na pohodu nov, ki pa k sreči ne ogroža sodelujočih. Vsaj ne pretirano.

"Center of gravity challenge", kar bi lahko prevedli v izziv s težiščem telesa, je sprožil video, ki sta ga objavila priljubljena TikTokerja Jason in Rachel. V njem sta prikazala telesni izziv, ki ga je Rachel opravila z lahkoto, Jason pa ... niti ne.

Poglejte:

Ob posnetku sta zapisala, da tega izziva menda ne more opraviti noben moški, ženskam naj ne bi povzročal preglavic.

Seveda so TikTok takoj preplavili podobni videi, ki so dokazovali enako.

Ob tem se je pojavila vrsta razlag, zakaj to serijo gibov ženske opravijo z lahkoto, moški pa ne, in pa, ali je to res odvisno od spola.

Med razlagami je denimo, da imajo ženske drugače razporejeno težo po telesu, da je njihovo težišče nižje, medtem ko naj bi moški imeli več teže v zgornjem delu telesa. Takšna razlaga seveda ni verjetna, telesa so si različna, tako ženska kot moška, nenazadnje so se na spletu pojavili posnetki, na katerih so izziv uspešno opravili moški, ne pa tudi ženske:

Bolj smiselna je razlaga kineziologov, da pravzaprav ne gre za razliko med ženskim in moškim telesom, temveč preprosto za držo med izvajanjem izziva. Tisti, ki so se v začetni položaj postavili s koleni pod pravim kotom in večino teže prenesli naprej, telesa niso mogli dvigniti in jih je prekobalilo na glavo. Tisti, ki so kolena spodvili podse in večino teže prenesli nanje, so izziv z lahkoto opravili.

