Italijanski princ od države zahteva, da mu vrnejo družinske dragulje

Člani dinastije Savoia, iz katere je bil zadnji kralj Italije, zdaj od italijanskih oblasti zahtevajo, da jim vrnejo družinsko zbirko draguljev. To so jim skupaj s krono odvzeli leta leta 1946, ko so v Italiji ukinili kraljevino in jo razglasili za republiko. Takratni italijanski kralj Umberto je odstopil in preostanek življenja preživel na Portugalskem, v Italijo pa vse do leta 2003 ni smel stopiti noben moški član savojske kraljeve hiše.

Dragocena zbirka, v kateri so z dragimi kamni okrašene tiare, uhani, verižice in drug nakit, že več kot 75 let tiči v trezorju Banke Italije v Rimu. Uradna vrednost nakita ni znana, ocenjuje pa se na vse tja do 300 milijonov evrov.

Z leve: princ Emanuele Filiberto z ženo Clotilde ter njegova starša Marina Doria in princ Vittorio Emanuele Foto: Reuters

Zdaj Savojci prvič uradno zahtevajo, da jim italijanske oblasti zbirko vrnejo, poroča britanski The Telegraph. Kot trdijo, tega nakita niso nikoli odstopili državi, ampak je še vedno njihova zasebna last. "Italija bi morala storiti, kar je prav, in te dragulje vrniti moji družini," je za Telegraph dejal savojski princ Emanuele Filiberto, vnuk zadnjega italijanskega kralja, "njihova vrednost v denarju nas ne zanima, pomembni sta zgodovinska in čustvena vrednost, ki jo imajo za našo družino."

Pred časom se je princ razgovoril tudi o tem, da v njegovi družini še ni ugasnilo upanje, da se bodo nekoč vrnili na prestol, pa čeprav večina Italijanov ne podpira vrnitve monarhije. "Nikoli ne reci nikoli," je izjavil.

