Italijanska TV-voditelja razburila z norčevanjem iz Azijcev #video

V začetku tedna je bila na italijanskem TV-programu Canale 5 na sporedu satirična oddaja Striscia la Notizia, v kateri sta voditelja Michelle Hunziker in Gerry Scotti med drugim razpravljala o dopisništvu Rai v Pekingu.

Med pogovorom sta se začela norčevati iz "azijskega" naglasa, predvsem izgovorjave črke r in Rai preimenovala v "Lai", in z raztegovanjem vek stereotipno oponašala obrazne poteze Azijcev.

Poglejte:

Na njune žaljive izjave in poteze so na Instagramu opozorili na vplivnem modnem in aktivističnem profilu Diet Prada in kmalu je početje voditeljev, ki sta v Italiji sicer izjemno priljubljena, sprožilo ogorčenje javnosti po vsem svetu.

Michelle Hunziker je nato v sredo na Instagramu objavila posnetek z opravičilom, ki je mnoge še dodatno razburilo, češ da je medlo in polno prelaganja odgovornosti na tiste, ki jih je užalila. "Resnično mi je žal in opravičujem se, če sem koga prizadela," je med drugim dejala, "zavedam se, da živimo v času, ko so ljudje glede svojih pravic še posebej občutljivi in bilo je naivno, da se nisem ozirala na to. Še dobro, da se časi spreminjajo, da se privajamo na nov, vključujoč svet, katerega del seveda želim biti tudi jaz."

"Še zdaleč nisem rasistka," je še izjavila, "stereotipi so pač nekaj, kar se vtihotapi v tvoje vsakdanje življenje, ne da bi to opazil in ne da bi se zavedal, da lahko koga prizadenejo. Privadili smo se jih, jih normalizirali, zdaj pa se učimo novih navad."

Prejšnji teden so žaljivke padale na račun temnopoltih

Njen sovoditelj Gerry Scotti, sicer nekdanji poslanec v italijanskem parlamentu, se za zdaj še ni oglasil, prav tako izjav ne dajejo ustvarjalci oddaje, ki jo s Hunzikerjevo vodita in v kateri sta prah dvignila že prejšnji teden. Takrat so namreč predvajali skeč, v katerem so temnopolte otroke poimenovali z žaljivko, voditelja pa sta se temu prešerno smejala.

"Nesprejemljivo je, da se to dogaja v množičnem mediju, ki ga gledajo milijoni ljudi. Milijoni ljudi, ki takšno obnašanje ponotranjijo in ga nato ponavljajo v resničnem življenju," je ob tem opozoril modni vplivnež Louis Pisano. Canale 5 je sicer del medijskega podjetja Mediaset, ki je v lasti nekdanjega italijanskega premierja Silvia Berlusconija.

Oglejte si še: