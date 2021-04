Incident na lepotnem izboru: zmagovalki vzeli krono, ker naj bi bila ločena #video

Pretekli konec tedna so na Šrilanki izbirali "najlepšo gospo", nacionalno predstavnico na lepotnem izboru Mrs. World, na katerem sodelujejo poročene ženske.

Na izboru, ki ga je prenašala šrilanška nacionalna televizija, so za zmagovalko razglasili Pušpiko De Silva, ji nadeli krono in zmagovalno lento, nato pa se je na odru zgodil nenavaden preobrat.

Lanska šrilanška zmagovalka Caroline Jurie, ki je slavila tudi na svetovnem izboru, se je vrnila na oder in nagovorila občinstvo: "Pravila Mrs. World določajo, da morajo biti tekmovalke poročene, ne pa ločene. Zato razglašam, da krono dobi prva spremljevalka."

Za tem je stopila do šokirane De Silve, ji snela krono in jo nadela prvi spremljevalki, objokana De Silva pa je odšla z odra.

Dan po izboru je De Silva v sporočilu za javnost zatrdila, da z možem sicer ne živita več skupaj, ni pa uradno ločena. Ob tem je še zapisala, da ji je Juriejeva krono z glave strgala s takšno silo, da ji je poškodovala lasišče, in zagrozila, da se bo po pravico zatekla na sodišče.

Nato se je oglasil tudi organizator izbora Čandimal Džajasinghe in za BBC izjavil: "Zelo smo razočarani, sramotno je, kako se je Caroline Jurie obnašala na odru." Povedal je, da so potrdili, da De Silva res ni uradno ločena in da so ji vrnili naziv zmagovalke s krono vred.

