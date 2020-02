Na izboru za mis Nemčije zmagala najstarejša tekmovalka do zdaj

"Nemčijo bom predstavljala z eleganco, dostojanstvom, žarom in močjo," je po poročanju STA izjavila podjetnica, ki vodi spletno trgovino z retro oblačili. Povedala je še, da bo glas sodobnih žensk po 30. letu starosti. Zavzemala se bo tudi za to, da bi bile ženske bolj samostojne in samozavestne. "Ženstvenosti ne določa obleka," je še poudarila.

V žiriji le ženske, predstavitev v kopalkah so ukinili

35-letnica je najstarejša zmagovalka v 93-letni zgodovini tega lepotnega tekmovanja, je pa tudi prva mati z zmago na tekmovanju. V finalu se je sicer pomerilo 16 deklet, starih med 18 in 35 let. Žiriji, ki so jo prvič sestavljale samo ženske, so se predstavile v večernih oblekah in oblačilih za prosti čas, predstavitev v kopalkah pa so organizatorji ukinili.

Organizator Max Klemmer je ob tem pojasnil, da se tekmovanje ne osredotoča več samo na zunanjost tekmovalk. Zdaj so v središču osebnost, značaj in življenjske zgodbe deklet, je njegovo izjavo povzela STA.

