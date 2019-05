Igralka z objavo gole fotografije spodbudila k dobrodelnosti #video

Triintridesetletna Lena Dunham je znana po tem, da se sprejema takšna, kot je, in da se ne sramuje pokazati tudi nekaj gole kože. Sploh če gre za dobro stvar. Tokrat je z objavo gole fotografije na Instagramu sledilce spodbudila k dobrodelnosti. In sicer tako, da so sami pri sebi pohvalili dobre reči.

Na fotografiji, ki jo je Lena Dunham delila na svojem profilu na Instagramu, povsem gola sedi na odeji ter prek rame zre v fotografski objektiv. Lase ima spete vrh glave, na sebi pa le ogrlico in uhane. "Vsaka negativnost, ki se vam znajde na poti, je le izgovor pri tem, da bi se imeli še bolj radi, je tako? Zato spodaj v komentarje zapišite razlog, zakaj imate sami sebe radi," je začela zapis ob fotografiji in nadaljevala, da bo sama prva povedala nekaj dobrih stvari o sebi: "Sem trezna odrasla oseba, ki se še vedno rada slači. Zdaj pa ste na vrsti vi!"



Dodala je, da bo za vsak pozitiven zapis, s katerim bodo sledilci pohvalili nekaj na sebi, v tem tednu podarila en dolar v dobrodelne namene – natančneje ustanovi Peggy Albrecht Friendly House, ki je zatočišče za ženske, ki se odvajajo od drog in alkohola. Med tistimi, ki jo spremljajo na Instagramu, je seveda tudi nemalo njenih zvezdniških kolegov, ki so se prav tako odzvali na njeno golo fotografijo.

Igralec Orlando Bloom je zapisal: "Genialna si! Sam sem ozdravljen impulzivnež, ki je rad tvegal – rad imam svoje iskreno in včasih preveč občutljivo srce." Oglasili sta se tudi hčerki Brucea Willisa in Demi Moore. Scout Willis je napisala, da ji je pri sebi najbolj všeč to, da je sposobna videti dobro v ljudeh, njena sestra Rumer Willis pa: "Rada se imam zaradi svoje neomajne lojalnosti. Zaradi mojega nežnega srca in sočutja za druge. In zaradi majhne pegice na mojem prstu na nogi."