Po objavi ukradenih fotografij gole zvezdnice se je oglasil fotograf #video

Spomnimo: pred dnevi so na splet pricurljale gole fotografije avstralske glasbenice Iggy Azalea, ki so nastale med fotografiranjem za priznano revijo GQ. Medtem ko so za natis in objavo, kot je bilo dogovorjeno z zvezdnico, objavili le tiste fotografije, kjer si zvezdnica ključne dele telesa diskretno prekriva, naj "neuspele" fotografije, ki razkrivajo vse in so nastale med fotoseanso, nikoli ne bi bile objavljene.

Pravzaprav bi morale biti izbrisane, ne pa da jih je nekdo ukradel in objavil na svetovnem spletu, je v dolgem zapisu na Twitterju, preden je izbrisala svoj profil, zapisala šokirana in užaloščena Iggy Azalea. A čeprav je pevka zaprla profile na družbenih omrežjih, še vedno obstajajo neuradni profili, kjer so zbrane njene fotografije, na katerih je nekoč rada pokazala kar nekaj gole kože.



Prav zato so jo mnogi besedno napadli, češ da se dela žrtev, v resnici pa je tudi sama nenehno objavljala svoje (na pol) gole fotografije. Ter da ima dvojna merila. To jo je le še dodatno potrlo, a hkrati je odločena, da bo zadevi prišla do dna ter s pomočjo kriminalistov našla odgovornega za krajo in objavo njenih golih fotografij.

So pa jezni zvezdnici v bran stopili tudi nekateri slavni kolegi. Gisele Bündchen je na Twitterju zapisala: "To je noro! Tako sem žalostna, ko berem vse to. Vsak, ki te pozna, ve, da si zvesta, prijazna, ljubeča in da si neverjetno človeško bitje. In tisti, ki trdijo drugače, te zagotovo ne poznajo. Ne dopusti, da te njihove neprijazne besede potrejo. Rada te imam."



Oglasil se je tudi avtor ukradenih fotografij, fotograf Nino Muñoz, ki je junija 2016 za revijo GQ posnel fotografije Iggy Azalea. Zapisal je, da je tudi sam žalosten in besen, ker so ukradli njegovo delo in fotografije brez dovoljenja objavili na spletu. "Trenutno poteka preiskava, kajti objava ukradenih fotografij je nezakonita in tisti, ki stoji za tem, bo kazensko preganjan. Hkrati sočustvujem z vsemi, ki jim je ta situacija povzročila nelagodje in ki so vanjo vpleteni," je zapisal.

Tudi urednik revije GQ Avstralia Michael Christensen je za The Independent ob izbruhu škandala z golimi fotografijami zvezdnice povedal, da so vsi skupaj nadvse razočarani nad dogodkom ter da ukradene fotografije, ki so nastale med snemanjem, nikoli niso bile mišljene za uporabo oziroma objavo. Hkrati je pozval javnost, naj ukradenih fotografij ne objavlja in ne deli naprej.