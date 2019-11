Igralec Danny DeVito praznuje 75 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški igralec in režiser Danny DeVito praznuje 75. rojstni dan. Igralec, prepoznaven po nizki postavi, je nase opozoril v 80. letih z vlogo sarkastičnega telefonista v kultni seriji Taxi, pozneje pa zaslovel v filmih, kot sta Nori profesor in Lov za zelenim diamantom. Kot režiser se med drugim podpisuje pod filma Vrzi mamo z vlaka in Hoffa.