Hrvaška zvezdnica v hudih bolečinah: njeno zdravstveno stanje je slabo

"Drugi koncert Josipe Lisac v zagrebški koncertni dvorani Vatroslav Lisinski, kjer bi morala nastopiti v soboto, je bil zaradi zdravstvenega stanja naše največje glasbene umetnice prestavljen," so zapisali organizatorji dogodka.

Dodali so, da je Liščeva tedne pred prvim koncertom in tudi med torkovim nastopom trpela hude bolečine zaradi išiasa, na račun katerih se je med samim koncertom tudi večkrat pošalila. "Po koncertu, na katerega je prišla s pomočjo palice, se je njeno stanje žal tako poslabšalo, da občinstvu trenutno ne more zagotoviti nastopa, ki si ga zasluži," so še zapisali.

Nov datum zagrebškega koncerta bo znan kmalu. Kupljene vstopnice bodo veljale za nov termin, vsem, ki ta ne bo ustrezal, pa bodo denar vrnili.