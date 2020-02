Josipa Lisac si je s petjem himne prislužila ovadbo #video

Takoj ko je glasbena legenda Josipa Lisac odpela državno himno na inavguraciji novega hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, je bil splet poln komentarjev na račun njene izvedbe. Nekateri so bili navdušeni, nekateri manj, vsi pa so se strinjali, da je pevka himni dala nezamenljiv pečat.

Prisluhnite:

Med tistimi, ki jim pevkina izvedba ni bila všeč, je bil tudi pravnik iz Opatije Boško Županić, ki ga je himna Josipe Lisac tako razburila, da jo je kazensko ovadil, ker naj bi bili njeni "izvedba in intonacija himne omalovažujoči".

"Uporabila je posmehljivi artikulacijo in tonaliteto, ki kljub njenemu glasbenemu opusu in izražanju nista družbeno sprejemljivi. Kot oseba, ki ji je hrvaščina materni jezik, bi morala vedeti, da se takšna intonacija v hrvaškem jeziku in kulturi uporablja pri javnem norčevanju ali omalovaževanju," je v obrazložitvi ovadbe med drugim zapisal Županić, sicer lastnik spletnega portala Liburnija.com, na katerem ne skriva svoje nenaklonjenosti novemu predsedniku in njegovi stranki SDP.

Prepričan je, da nihče, ne glede na to, ali je glasbenik ali kdo drug, nima pravice s tonaliteto, vokalom in gestikuliranjem zmanjševati tehtnosti, resnosti in značaja državne himne. "Kakršenkoli umetniški poseg v skladateljsko, besedilno in glasbeno strukturo himne je nedopusten," je še zapisal ogorčeni Županić.

