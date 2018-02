Fergie je spregovorila o kontroverzno zapeti ameriški himni

Ker je ameriško himno zapela na zelo čuten, seksi način, ki je bil po mnenju mnogih skrajno neprimeren, se je na Twitterju usul plaz kritik, da je Fergie s tem povsem udarila mimo.

Presenetila je tudi komentatorsko ekipo NBA, katere del je tudi nekdanji košarkar Charles Barkley. Ta je dejal, da je po tako odpeti himni potreboval cigareto: "Prekleto, res je bila drugačna."

