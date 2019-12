Hollywood pravi, da je to igralka desetletja. Se strinjate? #video

To je za 29-letno igralko prvo tovrstno priznanje kritikov.

Kristen Stewart je slovenske male zaslone zaznamovala predvsem z vlogo v sagi Somrak, ki jo je pravzaprav tudi izstrelila med zvezde. V njej se je tudi zaljubila v svojega soigralca Roberta Pattinsona, s katerim sta se kasneje razšla zaradi afere, ki jo je imela z režiserjem svojega naslednjega filma, Sneguljčica in lovec, Rupertom Sandersom.

Vmes je zaigrala še v filmih Še vedno Alice, American Ultra, Osebna stilistka in Charliejevi angelčki, ki v slovenske kinematografe prihaja v začetku januarja.

Pri združenju hollywoodskih kritikov so ob razglasitvi, da je Kristen igralka desetletja, na Twitterju zapisali, da bo igralka nagrado prejela 9. januarja 2020.

We at the HCA are proud to announce that Kristen Stewart will receive the Actress of the Decade Award at our ceremony on January 9, 2020. Stewart's impressive filmography includes Seberg, Personal Shopper, Clouds of Sils Maria, The Runaways, and Charlie's Angels. #KristenStewart pic.twitter.com/OYpjKDQD2d