Gigi Hadid in Zayn Malik sta potrdila žalostno novico

Slavni glasbenik in član skupine One Direction in supermanekenka sta oznanila, da sta se po dveh letih zveze razšla.

Zayn in Gigi sta veljala za najbolj vroč mlad par na sceni. Foto: Getty Images

Gigi Hadid in Zayn Malik sta po tem, ko se je v tabloidih začelo šušljati, da sta se razšla, prek svojih družbenih omrežij potrdila novico. Ljubezni je po dveh letih konec.

"Izjave o koncu zveze se zdijo neosebne, saj pravzaprav ni načina, kako bi ubesedil, kaj sta dve osebi prestali skozi leta. Ne samo v razmerju, ampak tudi v življenju na splošno," je prek Twitterja sporočila Gigi in dodala, da bo večno hvaležna za ljubezen, čas in življenjske izkušnje, ki jih je delila z Zaynom.

"Želim mu le najboljše in ga bom še naprej podpirala kot prijatelja, do katerega čutim ljubezen in spoštovanje."

Razhod je prek Twitterja sporočil tudi Zayn: "Z Gigi sva imela neverjetno ljubeč in zabaven donos in do nje gojim ogromno spoštovanje, kot do ženske in prijateljice. Ima neverjetno dušo."

Iz objav obeh zvezdnikov gre razbrati, da sta se za razhod odločila prijateljsko in sporazumno, drug o drugem pa govorita z velikim spoštovanjem.

Gigi in Zayn sta razmerje začela leta 2015 in svoje ljubezni nista skrivala. Gigi je nastopila v Zaynovem videospotu Pillowtalk, skupaj sta krasila še avgustovsko naslovnico revije Vogue in kot par sodelovala tudi pri Versacejevi kampanji Versus.

Ravno zato, ker sta bila tako izpostavljena očem javnosti, sta konec zveze sporočila prek družbenega omrežja.