Fotografija tedna: zvezdnica v diskontni trgovini

Sooooooo I saw Beyoncé at work today... pic.twitter.com/xFnd9kBObJ — Ana ♡ (@AnaEBaez) March 25, 2018

"No, danes sem v službi videla Beyonce," je na Twitterju objavila uporabnica @AnaEBaez in kot dokaz priložila fotografijo zvezdnice ter njene šestletne hčerke Blue Ivy, ki sta pred seboj potiskali zvrhan nakupovalni voziček. Fotografija je bila posneta v trgovini diskontne verige Target, do zdaj pa si je prislužila že 22 tisoč delitev in več kot 136 tisoč všečkov.

Kaj je oblekla in kaj kupila?

Splet je (razumljivo) ponorel od navdušenja, predvsem pa smo bili takoj deležni podrobne analize tako pevkine oprave kot izdelkov, ki jih je kupila.

Kaj torej Beyonce obleče za v trgovino? Nič posebnega, kavbojke in pikčasto bluzo. Obutev pa ... je nekaj povsem drugega, za to priložnost je namreč izbrala s puhom okrašene rdeče natikače z visokimi petami.

A post shared by Blue Ivy Carter (@blueivy.carter) on Mar 25, 2018 at 2:36pm PDT

Podroben pregled nakupovalnega vozička oziroma tistega, kar sega iz njega, je medtem pokazal, da je pevka nakupovala velikonočne potrebščine - videti je namreč mogoče pakete plastičnih, že pobarvanih pirhov, ki so v trgovinah Target na prodaj za pet dolarjev oziroma okoli štiri evre. Kaže, da se tudi zvezdnicam ne ljubi pacati z barvami za pirhe.