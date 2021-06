Član skupine Blink-182 ima raka: Bedno je in strah me je

Član priljubljene rock skupine Blink-182 Mark Hoppus je prek družbenih omrežij sporočil, da je zbolel za rakom in da je že pred nekaj meseci začel s kemoterapijo.

"Bedno je in strah me je," je razkril v zapisu na Twitterju, v katerem je dodal, da je obkrožen z neverjetnimi zdravniki, družino in prijatelji, ki mu pomagajo pri boju z boleznijo. "Pred seboj imam še mesece zdravljenja, a se trudim ostati pozitiven in poln upanja. Komaj čakam, da bom brez raka in da vas bom lahko kmalu videl na koncertu že v bližnji prihodnosti. Rad vas imam," je sklenil zapis.

Novico o raku je objavil le nekaj ur po tem, ko je delil in izbrisal fotografijo sebe na kemoterapiji, a jo je njegov sledilec in oboževalec hitro ujel in shranil. "Grozna novica, da se Mark Hoppus bori z rakom. Upam, da bo kmalu popolnoma okreval," je zapisal ob tem.

Horrible news to hear that Mark Hoppus is battling cancer. Hopefully it’s a quick and full recovery 💪🏻🤘🏻 pic.twitter.com/JxdwPexgM1 — FeelsBradMan (@bradley_smith_) June 23, 2021

Ob novici so mu številni zvezdniki zaželeli čimprejšnje okrevanje in mu poslali dobre misli, med njimi tudi Travis Barker, kolega iz skupine Blink-182. Na Instagramu je objavil njuno skupno fotografijo in mu sporočil, da ga ima rad.

Travis (na sredini) je Marku (desno) sporočil, da ga ima rad. Poleg njiju zasedbo Blink-182 sestavlja še Matt Skiba. Foto: Reuters

Diagnozo rak razkril tudi Gunther iz Prijateljev

Markova novica prihaja le nekaj dni po tem, ko je diagnozo rak razkril tudi igralec James Michael Tyler, ki ga svet pozna kot Guntherja, priljubljenega lika iz legendarne televizijske serije Prijatelji. Tyler ima raka na prostati, ki je napredoval že do četrtega stadija, zato igralec meni, da ga bo sčasoma ujel.

