Chris Rock zaradi lanskoletne klofute Willa Smitha zavrnil vodenje oskarjev

Zaradi klofute, ki jo je Smith podelil Rocku, so mu prepovedali udeležbo na podelitvi oskarjev naslednjih deset let.

Zaradi klofute, ki jo je Smith podelil Rocku, so mu prepovedali udeležbo na podelitvi oskarjev naslednjih deset let. Foto: Reuters

Med nastopom v Phoenixu na svoji razprodani stand up turneji Ego Death je Chris Rock občinstvu zaupal, da so ga ponovno prosili, naj se prijavi za vodenje oskarjev leta 2023. Kot poroča Entertainement Weekly, je prošnjo zaradi lanskoletne klofute Willa Smitha zavrnil.

Dejal je, da bi bila vrnitev na podelitev oskarjev tako, kot da bi prosil Nicole Brown Simpson, naj gre nazaj v restavracijo, kljub temu da je bila umorjena.

Javni razpravi se je v veliki meri izogibal

Na kratko je razložil tudi incident s klofuto in pojasnil, da je bil boj zaradi Smithove višine in dejstva, da je prejel nagrado za najboljšega igralca, nepošten. "Večji je od mene," je dejal in dodal: "Država ne bi odobrila boja med nama." Rock se je javni razpravi o lanskoletnem incidentu sicer v veliki meri izogibal.

Med podelitvijo oskarjev leta 2022 se je Rock pošalil o Smithovi ženi Jade Pinkett Smith in njeni pripravljenosti, da z obrito glavo zaigra v filmu G. I. Jane. Pinkett Smithova sicer trpi za alopecijo (izpadanjem las) in je glede tega občutljiva. V maščevanje za šalo je Smith stopil na oder in Rocku podelil močno klofuto. Smith se je sicer opravičil za svoj izbruh in ga označil za "nesprejemljivega" ter izrazil željo, da z Rockom spravi. "Obrnil sem se nanj in dobil sporočilo, da ni pripravljen na pogovor, ko bo, pa se bo oglasil," je pojasnil Smith.

Zaradi njegovega dejanja so Smithu prepovedali udeležbo na podelitvi oskarjev naslednjih deset let.