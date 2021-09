Znana britanska TV-osebnost in članica ene najslavnejših in uspešnješih britanskih dekliških skupin Girls Aloud, Sarah Harding, je izgubila bitko z rakom na dojki. Stara je bila le 39 let.

Žalostno novico je sporočila njena mama, ki je vest o izgubi hčerke razširila kar s pomočjo hčerinega Instagrama, kjer je pred nekaj urami zapisala: "Z veliko žalostjo sporočam, da je mojča hči Sarah umrla. Številni veste, da se je z rakom močno borila do zadnjega dne. Odšla je mirno, to jutro," je zapisala mama Marie in se ob tem zahvalila ljudem za vso podporo, ki je je bila Sarah deležna v zadnjem letu. "Sarah je to pomenilo ogromno, dajalo ji je moč in tolažbo , da je vedela, da je ljubljena."

Sledilce je nato še pozvala, naj se je "ne spominjajo po bolezni, temveč po tem, da je bila sijoča zvezda".

Da je zbolela za rakom na dojki je zvezdnica sporočila avgusta lani, kasneje pa je dodala, da se ji je bolezen žal razširila na druge dele telesa, ter da so ji zdravniki dejali, da so ji šteti meseci. V začetku decembra lani so ji povedali, da bo bližajoči se božič verjetno njen zadnji. In res je bil.

Že lani so ji zdravniki napovedali, da ne bo dočakala naslednjega božiča. Foto: Reuters

Zaradi pandemije je odlašala z obiskom zdravnika

Svoj boj z boleznijo je 39-letna pevka podrobneje opisala v biografiji Hear Me Out, ki je izšla marca, saj je hotela javno spregovoriti o tej bolezni in s tem spodbuditi ljudi, naj obiščejo zdravnika, če posumijo kaj, in naj ne čakajo predolgo, kot je ona. Sama je zaradi pandemije odlašala z obiskom zdravnika.

Sarah je zaslovela pred skoraj dvajsetimi leti kot tekmovalka šova Popstars: The Rivals, v katerem so iskali novo dekliško in fantovsko skupino. Uspelo ji je zmagati in skupaj z Nicolo Roberts, Nadine Coyle, Kimberley Walsh in Cheryl Cole so postale Girls Aloud. S številnimi hiti veljajo za eno najuspešnejših britanskih dekliških skupin.

Sarah se je redno pojavljala v medijih, leta 2017 je zmagala v šovu Celebrity Big Brother.