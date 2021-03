Britanska zvednica je hudo bolna: Ne bom dočakala naslednjega božiča

Pevki Sarah Harding, ki je zaslovela kot članica skupine Girls Aloud, so diagnosticirali raka na dojki, ki se je razširil tudi na druge dele telesa, zdravniki pa so ji sporočili, da so ji šteti meseci. "Decembra so mi zdravniki povedali, da bo bližajoči se božič verjetno moj zadnji," je v svoji prihajajoči biografiji Hear Me Out zapisala zvezdnica.

V njej je še razkrila, da ni želela tako odkrite zdravniške prognoze, zgolj "udobje in dneve brez bolečine", saj se trudi uživati v vsaki sekundi življenja, kar ji ga je še preostalo. "V tem trenutku ne vem, koliko mesecev mi je še ostalo. Kdo ve, morda bom presenetila vse."

Hardingova se je odločila o svoji bolezni javno spregovoriti predvsem zato, ker želi opozoriti ljudi, naj obiščejo zdravnika, če posumijo kaj, in naj ne čakajo predolgo, kot je ona.

"Prava Sarah Harding se je popolnoma izgubila"

Sama je za diagnozo izvedela lani, a je zaradi pandemije odlašala z obiskom zdravnika. O tem je javno spregovorila avgusta, potem ko so jo že večkrat videli v bolnišnici, zato se je čutila dolžno razložiti, kaj se dogaja. Trenutno še vedno redno hodi na kemotarepije in ostala zdravljenja, vmes pa ji je uspelo dokončati avtobiografijo.

"Ne morem na novo napisati zgodovine, kar lahko naredim, je, da sem odkrita z vami. Ljudem hočem pokazati svoj pravi jaz ali pa jih vsaj spomniti nanj. Kajti tam nekje, med nočnimi klubi, oblekami, pričeskami, glasbenimi uspešnicami in glamurjem popzvezdnice, se je prava Sarah Harding popolnoma izgubila. Ona je tista, ki je bila pozabljena. In vse, kar si želim, je, da jo slišite," je zapisala v knjigi, ki bo izšla 18. marca.

Sarah (druga z leve) z dekleti skupine Girls Aloud: Cheryl Cole, Kimberley Walsh, Nicolo Roberts in Nadine Coyle Foto: Reuters

39-letna pevka je zaslovela leta 2002 kot tekmovalka šova Popstars: The Rivals, v katerem so iskali novo dekliško in fantovsko skupino. Uspelo ji je zmagati in skupaj z Nicolo Roberts, Nadine Coyle, Kimberley Walsh in Cheryl Cole so postale Girls Aloud.

Posnele so več uspešnic, kot so Sound of the Underground, The Promise, Love Machine, Jump in Call The Shots, leta 2009 so se razšle, tri leta kasneje ponovno združile, a že čez eno leto spet odšle vsaka svojo pot.

Sarah se je redno pojavljala v medijih, leta 2017 je celo zmagala v šovu Celebrity Big Brother.

