Ariana Grande je veliki finale Wimbledona spremljala z zvezdniške tribune, kjer je sedela med igralcema Andrewom Garfieldom (desno) in Jonathanom Baileyjem (levo). Foto: Reuters

Med množico zvezdniških obrazov na wimbledonski tribuni, ki so si ogledali infarktni veliki finale, je bila tudi glasbena zvezdnica Ariana Grande. Dvoboj med Carlosom Alcarazom in Novakom Đokovićem je spremljala v družbi igralcev Andrewa Garfielda in Jonathana Baileyja, pozornost pa je pritegnila, ko si je med enim od vznemirljivih trenutkov tekme z levo roko zakrila usta, pri čemer je postalo očitno, da ne nosi poročnega prstana.

Foto: Profimedia

Ariana Grande je od maja 2021 poročena z Daltonom Gomezom, v zadnjih mesecih pa so vse glasnejše govorice, da v njunem zakonu škriplje. 30-letno pevko so s poročnim prstanom na roki nazadnje videli aprila letos, maja je ob obletnici poroke na Instagramu objavila ljubeče posvetilo možu, v zadnjih njenih objavah na družbenih omrežjih pa ni bilo ne moža ne poročnega prstana.

