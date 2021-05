Zvezdnica presenetila in se na skrivaj poročila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedemindvajsetletna ameriška pevka Ariana Grande se je pretekli konec tedna poročila s 25-letnim nepremičninskim agentom Daltonom Gomezom, s katerim se je zaročila decembra lani, poročajo ameriški mediji.

Obred je bil majhen in intimen z manj kot 20 gosti, še navajajo ameriški mediji. "Bil je srečen in ljubezni poln dogodek," so sporočili pevkini predstavniki.

Poročila sta se na njenem posestvu v Montecitu v Kaliforniji, kraju, kjer ima svoj dom vrsta znanih imen. Med drugim tam živita tudi princ Harry in Meghan Markle.

