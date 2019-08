Angelinin najstarejši sin Maddox se "ne vidi kot sin Brada Pitta"

Ameriški mediji so pred dnevi poročali, da se bo najstarejši sin Angeline Jolie Maddox kmalu vpisal na univerzo. Pri tem bi pričakovali, da ga bo pri ogledu nove šole poleg Angeline spremljal tudi oče Brad Pitt, a je menda za Maddoxov vpis izvedel le nekaj dni pred mediji.

Razlog za to je ohlajen odnos med igralcem in posvojencem, saj 18-letni Maddox Brada menda sploh ne vidi kot svojega očeta, čeprav ga je ta uradno posvojil leta 2006. A deset let pozneje sta se na zasebnem letalu spustila v hud prepir, ki naj bi bil pravzaprav povod za to, da je Angelina vložila zahtevo za ločitev. Incident na letalu je, kot kaže, močno zaznamoval odnos med očetom in sinom.

Maddox, Angelina in Brad na podelitvi oskarjev leta 2013 Foto: Reuters

Brad upa, da gre za najstniško muhavost, ki bo minila

"Maddox se ne vidi kot sin Brada Pitta, medtem ko si je z mamo Angelino zelo blizu," je za revijo Us Weekly izdal vir. Štiriinštiridesetletna igralka je Maddoxa posvojila leta 2002, le leto po njegovem rojstvu v Kambodži, štiri leta pozneje pa ga je posvojil še Brad.

Ameriški mediji še poročajo, da naj bi Maddox še vedno zameril Bradu, a da gre po vsej verjetnosti tudi za najstniško muhavost, za katero Brad upa, da bo kmalu minila. Lani za božič naj ne bi želel odpirati daril pri očetu, njegovemu zgledu pa je sledil tudi 15-letni Pax.

Brad je, mimogrede, posvojil še druga dva Angelinina posvojenca, Paxa in Zaharo, skupaj pa imata še tri biološke otroke, Shiloh ter dvojčka Knoxa in Vivienne.

Angelina z vsemi svojimi otroki februarja letos. Od leve proti desni: Knox, Vivienne, Pax, Shiloh, Zahara in Maddox. Foto: Getty Images

