Američanko z zlepljenimi lasmi preiskujejo zaradi zbiranja denarja

Na portalu Go Fund Me, ki je namenjen zbiranju sredstev za različne namene, preiskujejo profil Američanke Tessice Brown, ki si je s sekundnim lepilom zlepila lase.

Tessica Brown je zaslovela, ko je namesto utrjevalnega spreja za lase uporabila kar sekundno lepilo znamke Gorilla Glue, zaradi česar so se ji lasje prilepili na lasišče. Medtem ko je iskala rešitev za svojo težavo, je odprla profil na portalu Go Fund Me, ki je namenjen zbiranju denarnih sredstev, s katerim je hotela pokriti stroške reševanja pričeske.

Sprva je zaprosila za 1.500 ameriških dolarjev (približno 1.200 evrov), a se je zdaj nabralo že več kot 23 tisočakov (okrog 19 tisoč evrov). A Tessica je vmes dobila brezplačno pomoč plastičnega kirurga iz Los Angelesa, ki jo je povabil v svojo kliniko in ji z 12.500 ameriških dolarjev (okrog 10.300 evrov) vrednim postopkom rešil lase in lasišče.

Več prijav, da gre za goljufiv račun

Sredstva z Go Fund Me je zato nameravala podariti v dobrodelne namene, a se je zataknilo, saj ji Go Fund Me ne dovoli dvigniti denarja, češ da njen profil preiskujejo. "Veliko ljudi je namreč oddalo prijavo, da gre za goljufiv račun," je razkrila, iz Go Fund Me pa so medtem sporočili, da se trudijo "odpraviti težavo" ter da si prizadevajo, da bi Tessica lahko prišla do zbranega denarja.

"Pred tem mora na strani jasno navesti, kako namerava porabiti sredstva," so sporočili iz podjetja. To naj bi Tessica že storila.

Tessicini lasje se po incidentu s sekundnim lepilom niso premaknili več kot en mesec, potem pa jih je z mešanico medicinskega odstranjevalca lepil, aloe vere, olivnega olja in nekaj acetona končno rešil losangeleški lepotni kirurg. Američanka je vmes postala slavna, številni pa ji očitajo, da se je vsega skupaj lotila prav zaradi slave.

Tako je zdaj videti njena pričeska: