Zalepljene lase viralne Američanke rešil postopek za 12 tisočakov #video

Tessica Brown je pred dobrim mesecem namesto utrjevalnega spreja za lase uporabila sekundno lepilo, zaradi česar so se ji lasje prilepili na lasišče in se odtlej niso premaknili. Nasvete za to, kako rešiti svoje lase, je iskala na družbenem omrežju, s čemer je pritegnila ogromno pozornosti, tako zasmehovanja kot pomoči.

Usmilili so se je tudi nekateri strokovnjaki, ki so ji ponudili brezplačno pomoč, med drugim losangeleški lepotni kirurg Michael Obeng. Ta jo je povabil na svojo kliniko, kjer je uspešno izvedel 12.500 ameriških dolarjev vreden poseg (okrog 10.300 evrov), ki ga Tessici ni računal.

"Takoj, ko so me sodelavci vprašali, ali bi znal iz las spraviti sekundno lepilo Gorilla Glue, sem odgovoril: seveda. Preučili smo sestavo lepila in nato našli rešitev, kako ga razgraditi," je razložil za ameriški spletni portal TMZ. To mu je uspelo z mešanico medicinskega odstranjevalca lepil, aloe vere, olivnega olja in nekaj acetona, je razkril.

Na srečo ni utrpela hujših poškodb lasišča

Po kar štiriurnem postopku in po enem mesecu zlepljenih las je Tessica lahko spet s prsti šla skozi lase, pri čemer je postala precej čustvena. Povedala je, da ji je zdaj malo žal, da ji je prijateljica pred nekaj dnevi odstrigla čop.

Dr. Obeng je dodal, da je imela zaradi lepila precej razdraženo lasišče, saj so bili lasje res dobro zalepljeni nanj. "Ima veliko srečo, da ni utrpela resnejših poškodb na lasišču."

Ob srečnem koncu zgodbe so se oglasili tudi iz podjetja Gorilla Glue in olajšani sporočili, da so veseli, da je kirurgu uspelo odstraniti lepilo z njenega lasišča. "Veseli nas, da se je vse dobro izšlo." Nekateri so ob pripetljaju Tessici svetovali, naj toži podjetje, ker na embalaži ni opozorila, da lepilo ni primerno za lase, saj je zapisano "le", da ne sme priti v stik s kožo in očmi.