67-letna zvezdnica osupnila v bikiniju

Manekenko Christie Brinkley je med zvezde izstrelila naslovnica revije Sports Illustrated daljnega leta 1979, pozneje se je na njej pojavila še kar nekajkrat, te dni pa je zdaj 67-letna Američanka dokazala, da je v bikiniju še vedno videti odlično.

"Klobuk, zaščitni faktor, bleščilo za ustnice in hvaležnost," je ob fotografiji opisala svojo opremo za na plažo, nakar so se vsuli navdušeni komentarji njenih sledilk in sledilcev.

"Imam 50 let in ko odrastem, želim biti kot Christie Brinkley," se je pošalila ena od sledilk, druga pa dodala: "Dokazuje, da so leta le številka."

Christie Brinkley je že pred časom izjavila, da so vroče fotografije, ki jih objavlja na družbenih omrežjih, namenjene predvsem ženskam njene generacije. "Objavljam jih, ker se mi ženske moje starosti pogosto zahvaljujejo, češ da kljubujem stereotipom o starosti," je dejala, "vsi smo različni in vsi smo edinstveni. Če imaš lepe noge, jih pokaži. Naj te ne omejujejo številke."

