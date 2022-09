64-letni slavni igralec že osmič postal očka #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alec in Hilaria Baldwin imata skupaj že sedem otrok. Foto: Reuters

Igralec Alec Baldwin in njegova osemintridesetletna žena Hilaria sta svojo družino povečala še za enega člana. Potem ko sta marca razkrila, da pričakujeta sedmega skupnega otroka, Alec ima z nekdanjo Kim Basinger še hčerko Ireland, sta v četrtek pozdravila še majhno deklico, ki sta ji nadela ime Ilaria Catalina Irena.

"Tukaj je! Navdušena sva, da vam lahko predstaviva uresničitev najinih malih sanj. To je Ilaria Catalina Irena," je na svojem profilu na Instagramu zapisala Hilaria Baldwin, objavo pa je delil tudi Alec. Ilaria je italijansko ime, ki pomeni "vesela", Catalina in Irena pa sta španski imeni, pomenita pa "čistočo" in "mir".

Hilaria je v objavi zapisala še: "Tako ona kot jaz sva srečni in zdravi. Njeni sorojenci se zbližujejo z njo in jo sprejemajo v naš dom. Zelo sva srečna, da lahko to novico deliva z vami."

Novorojena deklica ima kar sedem bratov in sester

Ilaria se je tako pridružila veliki Baldwinovi družini, saj ima kar sedem bratov in sester. Alec in Hilaria imata skupaj že sedem otrok: Ilario Catalino Ireno, Romea Alejandra Davida, Leonarda Angela Charlesa, Rafaela Thomasa, Carmen Gabrielo, Eduarda 'Eda' Pao Lucasa in Mario Lucio Marilo Victorio. Alec pa ima z nekdanjo Kim Basinger še hčerko Ireland.