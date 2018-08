"Sobe pobega niso več le 'hobi projekti', temveč velike investicije in tveganja"

V Sloveniji število sob pobega narašča, a številne svoja vrata zaprejo že po nekaj tednih delovanja. "Ne gre več za 'hobi projekt', temveč velike investicije in tveganja," pravijo v Združenju escape room dejavnosti Slovenije. Da se lahko obdržijo na trgu, morajo stalno razvijati težavnostne stopnje in sobe popestriti z različnimi tematikami. V eni izmed njih te na primer oblečejo v zapornika in vklenejo v lisice.

Foto: osebni arhiv

Gre za sobo, iz katere morajo udeleženci s pomočjo predmetov, ki so jim na voljo v sobi, odklepanjem ključavnic, reševanjem ugank, dešifriranjem kod in iskanjem namigov pobegniti v točno določenem času. Ponavadi imajo igralci na voljo 60 minut. Sobe so zasnovane tako, da morajo udeleženci med seboj sodelovati, se povezovati in uporabljati sposobnosti logičnega sklepanja.

Soba pobega oziroma escape room je vrsta detektivske in avanturistične igre, kjer je glavna naloga igralcev pobegniti iz zaklenjenega prostora s pomočjo reševanja ugank in namigov.

V Sloveniji več tematsko in težavnostno različnih sob

Leta 2014 so se najprej po Ljubljani, nato pa tudi drugod po Sloveniji začele odpirati številne sobe z najrazličnejšimi zgodbami. Sprva naj bi se jih pojavilo okoli šest, do danes pa so jih odprli že okoli 30. Posamezna hiša ima lahko tudi več različnih sob pobega, ki se razlikujejo bodisi tematsko bodisi po stopnji težavnosti.

Nekatere sobe pobega se zaradi prenasičenosti trga ali drugih razlogov hitro zaprejo, zato je točno število tovrstnih iger težko določiti. Navadno so namenjene skupinam z od dvema do šestimi, ponekod tudi desetimi ali več igralci, ki so lahko tako mlajši kot starejši. Samo do leta 2016 naj bi sobe pobega v Sloveniji obiskalo že 60 tisoč obiskovalcev, danes pa je ta številka še veliko višja.

Združenje escape room dejavnosti: Skupaj smo lahko boljši

Lastniki štirih sob pobega so se odločili, da si bodo, namesto da bi konkurirali drug drugemu, med sabo pomagali. S tem namenom so ustanovili gospodarsko Združenje escape room dejavnosti (GIZ ER:SI), k sodelovanju pa vabijo tudi druge ustvarjalce sob pobega.

"Ste že odigrali 'escape room' pustolovščino? Če še niste, zamujate!" pravijo člani Združenja GIZ ER.SI, ki so moči združili s ciljem razvoja trga, kakovosti storitev, skupnega nastopa ter uveljavljanja dobrih poslovnih običajev in etike. V igrah, ki jih vsak dan spremljajo, namreč vidijo, kako pomembno je sodelovanje.

"Skupaj smo lahko še boljši," pravijo, saj imajo skupne cilje: "Kreirati nepozabna doživetja in Slovenijo umestiti na igralni zemljevid kot prestolnico najboljših iger pobega!"

Ne gre več za "hobi projekt", temveč velike investicije in tveganja, zato so člani združenja sklenili, da si bodo pomagali do vse višje kakovosti igralne izkušnje z izmenjavo znanj, izkušenj, primeri dobre prakse in vzajemne promocije. "Namesto da bi si po slovensko metali polena pod noge," pravijo.

Sobe pobega so nov način zabave, preživljanje skupnega časa, tembuilding za podjetja in organizacije, večina sob pa je primerna tudi za otroke, ki v različnih sobah pobega lahko praznujejo tudi rojstni dan.

Prve sobe pobega na svetu

Tako imenovane sobe pobega so se v Ameriki začele odpirati leta 2014. Čeprav so jih sprva odprli okoli 22, jih imajo danes že več kot 900, kar pomeni skoraj štiritisočodstotno rast, so zapisali na spletni strani Združenja escape room dejavnosti Slovenije. Nič čudnega ni, da so se sobe hitro razširile tudi drugam po svetu.

Nekateri drugi viri sicer navajajo, da so prve stalne sobe pobega odprli v Evropi, Švici in na Madžarskem ter kasneje v Severni Ameriki, Aziji in Avstraliji.