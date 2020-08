Romantična poroka slovenskih glasbenikov #video

Želela sta si nepozaben romantičen obred. Po nekajmesečnem spraševanju, ali bo zaradi pandemije poročni obred sploh dovoljen, sta si glasbenik Alex Volasko in njegova izvoljenka Saša Lešnjek zdaj končno oddahnila in dahnila usodni da.

Poroka je bila za mladoporočenca več kot popolna. Foto: Instagram V romantičnem okolju Ferrarijevega vrta v Štanjelu sta v družbi družine in prijateljev, med katerimi je bilo tudi nekaj znanih imen s slovenske estradne scene, potrdila svojo ljubezen.

Omar Naber, Alexov dober prijatelj, je zapel eno od njunih priljubljenih pesmi. Foto: Instagram Zaljubljencema je izbrano pesem Elvisa Presleyja Can't help falling in love zapel Alexov prijatelj, pevec Omar Naber. Zbrane pa sta po poročnem plesu mladoporočenca tudi sama navdušila s skupno pesmijo.

Tudi okrasitev je zaznamovala romantika. Foto: Instagram

Poroka je bila v soju kristalov in luči v smetanasto beli barvi, na vsakem koraku pa je bilo opaziti in čutiti pridih retro romantike, ki je paru tudi sicer zelo blizu. Taka sta bila tudi nevestina obleka in poročni šopek, medtem ko je bila pika na i večeru poročna torta, ki so jo zanju naredili v Veroni. Prav z Italijo so povezani tudi njuni medeni tedni. Saša in Alex sta se namreč odpravila v čudoviti Rimini.