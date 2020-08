Zvezdnice pravijo: poletja še ni konec #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družbena omrežja so še vedno polna zvezdnic, ki, čeprav se koledarsko poletje počasi bliža koncu, dneve preživljajo v kopalkah. Nekatere ob domačih bazenih, druge na dopustu.

Vse odkar so družbena omrežja za mnoge postala središče življenja in predvsem glavni kanal za lastno promocijo, se na njih pojavljajo tudi pomanjkljivo oblečene zvezdnice. Zdi se, da so jim letos, v tako imenovanem "koronaletu", še posebej popustile zavore. Mnogih namreč na Instagramu skorajda ne vidimo več oblečenih, temveč zgolj v kopalkah.

Tokrat je svojo vitko postavo in zavidljive obline na ogled postavila žena Justina Bieberja, Hailey Baldwin Bieber, ki se je objektivu nastavila v rumenem bikiniju in ujemajočih se športnih copatih.

Resničnostna zvezdnica Kourtney Kardashian si je ta konec tedna vzela premor in s prijateljico Addison Rae, ki je še najstnica in od nje mlajša kar 22 let, pobegnila v Palm Springs. Duo je ob bazenu posnel kar nekaj vročih fotografij, ki so seveda romale na Instagram.

V rožnatih enodelnih kopalkah je tokrat navdušila Eva Longoria, ki je ob morju pozirala v gimnastično navdihnjeni pozi. Sledilcem je sporočila, da teden začenja v stanju zena.

Balkanska turbodiva Jelena Karleuša, ki te dni uživa že drugi dopust v Turčiji, pa je zagotovo absolutna zmagovalka v poziranju v kopalkah. Ko se namreč srbska zvezdnica odpravi na dopust, svoje družbeno omrežje preplavi z množico fotografij v najrazličnejših položajih in kopalkah.

