Prisrfaj si nagrado

Poletje je čas za zabavo, sprostitev in ustvarjanje nepozabnih spominov. Zanima nas, katera je vaša najljubša poletna aktivnost! Radi bi slišali vaše zgodbe in doživetja, zato smo pripravili posebno nagradno igro z odličnimi nagradami.

Delite z nami svojo najljubšo poletno aktivnost in se potegujte za nagrade! Vse, kar morate storiti, je, da odgovorite na spodnje vprašanje, oddate svoje podatke in počakate na žrebanje, ki bo potekalo 30. junija 2024, 31. julija 2024, 31. avgusta 2024 in 15. septembra 2024.

Držimo pesti za vas!