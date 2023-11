Po porodniški še dodatno leto doma? V tem podjetju je to mogoče

Oglasno sporočilo

Vsem materam, ki se po porodniškem dopustu v službe vračajo spomladi ali poleti, otroka pa do septembra ne morejo vključiti v vrtec in so tako primorane iskati druge oblike varstva, HOFER prihaja naproti. Po porodniškem dopustu namreč lahko koristijo podaljšano porodniško odsotnost, in sicer do eno leto. Med materami, ki so se za to HOFER ugodnost že odločile, je tudi Maja, ki je pri podjetju zaposlena od leta 2019.

V večini občin se vloge za vključitev otroka v vrtec oddaja marca. Številni starši otrok, rojenih med aprilom in avgustom, imajo zato težave z iskanjem varstva, saj vloge marca še ne morejo oddati in so primorani čakati na naslednji marčevski razpis, otroke pa lahko nato v vrtec vključijo komaj s septembrom. HOFERjeva sodelavka Maja je ena izmed njih. Sina je povila aprila lani in je lahko do septembra letos brezskrbno ostala doma, saj se je odločila za koriščenje daljše neplačane odsotnosti z dela po porodniškem dopustu.

To, da je šel sin kasneje v vrtec, se ji zdaj zdi neprecenljivo. Sin je v tem času postal bolj samostojen, ona pa ni zamudila pomembnih trenutkov. "V tem dodatnem skupnem času je suvereno shodil, se naučil jesti dokaj samostojno in predvsem vsak mesec vedno več stvari razumel," je zaupala in dodala: "Podaljšana odsotnost mi je še posebej prišla prav, saj sem jo koristila ravno čez poletje. Ker imam doma še tri starejše otroke, ki so že v šoli, smo lahko bolj sproščeno preživeli poletne počitnice. Večino časa smo bili kar doma, kjer se najbolje počutimo. Odšli pa smo tudi kampirat na morje za dva tedna. Na daljši obisk je prišla še nečakinja iz tujine in smo tako lahko preživeli res veliko časa skupaj."

Dodatna potrditev, da je HOFER Družini prijazno podjetje

Maja ni zamudila prvih pomembnih korakov v otrokovem življenju. Foto: HOFER

Maji ugodnost pomeni dodatno potrditev, da je delodajalcu pomembno tudi družinsko življenje zaposlenih: "V mojem primeru je ta možnost predvsem rešila stisko glede varstva otroka, saj nimamo možnosti varstva pri starih starših, kot je to v navadi pri večini družin. Tako sem lahko brez skrbi ostala doma in smo septembra brez težav vstopili v vrtec. Prav tako pa je vsak dodaten dan, ki sem ga lahko preživela z mojim najmlajšim, ugodno vplival na njegov razvoj in varno navezanost, kar mu bo prav prišlo zdaj, ko je že v vrtcu." Kot je dodala Maja, morda zdaj obžaluje le to, da ni s sinom doma ostala še daljše obdobje. Pri daljših odsotnostih namreč pri HOFERju ni nobenega strahu, kako bo ob vrnitvi v delovno okolje. Njeno delovno mesto jo je počakalo, zato je bilo preživljanje dodatnih dni z družino še toliko bolj prijetno.

Bodoče starše na novo pot pospremijo z Baby vrečko

Pri HOFERju za bodoče starše, starše in otroke tudi sicer lepo poskrbijo. Pred začetkom porodniške bodoči starš prejme 'Baby vrečko', v kateri je tudi mapa z dragocenimi informacijami. "V 'Baby mapi' so zbrani vsi dokumenti, ki jih potrebuješ kot bodoči starš, z vsemi navodili, kako in kdaj moraš kakšen dokument oddati," je pojasnila. Podaljšana odsotnost po porodniški je namenjena materam in očetom. Oboji lahko ostanejo doma še do 1 leto - mamice po porodniškem dopustu, očetje pa po očetovskem dopustu. Maja, ki je zaposlena v upravnem delu podjetja, se je po prihodu s porodniškega dopusta odločila tudi za HOFER (po)polni delovni čas. Tako zdaj dela 30 ur na teden. "Všeč mi je, da imamo možnost krajšega delovnega časa, hkrati pa uživam vse ugodnosti zaposlitve za polni delovni čas. Tako lahko več časa preživim z družino. Otroci nas najbolj potrebujejo ravno v času odraščanja in takrat je prav, da jim ta čas tudi namenimo. In pri HOFERju je to vsekakor mogoče," je še dodala.

Ugodnosti za otroke zaposlenih: Dedek Mraz, poletni tabori, šolske potrebščine …

Pri HOFERju so zaposleni in njihovi družinski člani deležni številnih ugodnosti. Tako HOFER za Dedka Mraza vsako leto obdari otroke do kar 13. leta starosti, jim subvencionira poletne tabore v višini 30 % cene, prvošolcem podari šolske potrebščine, zaposlenim pa nudi še številne druge ugodnosti za boljše počutje na delovnem mestu. O zadovoljstvu zaposlenih pričajo tudi rezultati lanske anonimne ankete, ko je indeks splošnega zadovoljstva zrastel na 89 %.

