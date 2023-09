Kako pomagati novorojenčku, če ga mučijo krči?

Jok dojenčkov je neizogiben del starševstva in je za mnoge novopečene starše prva in najbolj neposredna oblika komunikacije z njihovim novim družinskim članom. Dojenčki jokajo, da izrazijo svoje potrebe, bodisi lakoto, utrujenost, potrebo po previjanju ali zgolj željo po bližini in tolažbi. Vendar pa se vsak starš, še posebej tisti, ki so prvič v tej vlogi, ob določenih trenutkih znajde pred vprašanjem, ki ga lahko precej zaskrbi: Ali je jok mojega dojenčka zgolj običajen način izražanja potreb in čustev ali pa morda signalizira nekaj bolj resnega, kot so kolike?

Kolike so ena izmed najbolj zagonetnih in stresnih situacij, s katerimi se lahko srečajo starši dojenčkov. Simptomi, ki jih povzročajo, so pogosto zelo podobni tistim, ki jih lahko opazimo pri "običajnem" joku, kar še dodatno otežuje diagnozo. Zato je razumevanje razlik med običajnim jokom in kolikami ter zgodnje prepoznavanje simptomov ključnega pomena za pravočasno ukrepanje in lajšanje nelagodja, ki ga dojenček občuti. V nadaljevanju članka bomo podrobno razložili, kako ločiti običajen jok od kolik, in predstavili nekaj učinkovitih načinov, kako lahko doma pomagate svojemu dojenčku.

Kaj so kolike?

Kolike so boleči trebušni krči, ki se lahko pojavijo pri dojenčkih in so pogosto razlog za njihov intenziven in dolgotrajen jok. Kolike se običajno pojavijo v prvih treh mesecih življenja in lahko trajajo vse do šestega meseca. Vzrok za kolike ni povsem znan, vendar pa obstajajo teorije, ki kažejo na možne dejavnike, kot so prebavne težave, alergije na hrano ali celo stres v družinskem okolju.

Znaki kolik

Za kolike je značilno več simptomov, ki jih je dobro poznati:

Nepojasnjeno jokanje : Dojenček se joka brez očitnega razloga. To je pogosto prvi znak, ki opozori starše, da nekaj ni v redu.

: Dojenček se joka brez očitnega razloga. To je pogosto prvi znak, ki opozori starše, da nekaj ni v redu. Intenzivnost joka : Jok je močan in prodoren. Včasih se zdi, kot da dojenček kriči namesto joka.

: Jok je močan in prodoren. Včasih se zdi, kot da dojenček kriči namesto joka. Trajanje joka : Jok traja dlje časa, pogosto več ur, in se ponavlja več dni zapored.

: Jok traja dlje časa, pogosto več ur, in se ponavlja več dni zapored. Ton joka : Jok je drugačen od običajnega joka. Zdi se bolj intenziven in visok, skoraj kot dretje.

: Jok je drugačen od običajnega joka. Zdi se bolj intenziven in visok, skoraj kot dretje. Nemirnost: Dojenček je nemiren in ga je težko potolažiti. Pogosto se zdi, da nič ne pomaga - ne hranjenje, ne previjanje, ne uspavanje.

Dodatni simptomi

Poleg joka lahko opazite tudi druge simptome, ki so lahko znak za kolike:

Stiskanje pest : Dojenček stiska pesti, kar je znak napetosti in nelagodja.

: Dojenček stiska pesti, kar je znak napetosti in nelagodja. Krčenje rok in nog : Dojenček krči roke in noge ter jih upogiba proti trebuščku, kar je lahko znak bolečine.

: Dojenček krči roke in noge ter jih upogiba proti trebuščku, kar je lahko znak bolečine. Napihnjen trebušček : Trebušček je napihnjen in trd na otip, kar lahko kaže na prebavne težave ali napenjanje.

: Trebušček je napihnjen in trd na otip, kar lahko kaže na prebavne težave ali napenjanje. Pordelost obraza : Ob joku dojenček postane pordel v obraz, kar je lahko znak intenzivne bolečine ali nelagodja.

: Ob joku dojenček postane pordel v obraz, kar je lahko znak intenzivne bolečine ali nelagodja. Vetrovi: Dojenček ima težave z vetrovi, kar je lahko posledica napenjanja ali prebavnih težav.

Foto: Shutterstock

Kako ukrepati?

Če sumite na kolike, je najbolje, da se posvetujete s pediatrom, ki bo lahko z večjo gotovostjo ugotovil, ali gre za kolike ali ne. Pri tem mu lahko pomagate z lastnimi opažanji in zapiski, ki ste jih naredili med opazovanjem dojenčka. Zdravnik bo morda predlagal tudi različne metode zdravljenja, kot so masaže, kapljice ali celo bownova terapija.

Kako doma pomagati dojenčku z kolikami

Če sumite, da ima vaš dojenček kolike, je obisk pediatra nujen za potrditev diagnoze in morebitno zdravljenje. Vendar pa obstaja tudi nekaj načinov, kako lahko doma pomagate svojemu dojenčku, da olajšate njegove simptome.

Uporaba toplote

Toplota lahko pomaga pri sprostitvi trebušnih mišic in zmanjšanju bolečine. Toplo kopel ali topla steklenička vode na trebuščku lahko delujeta pomirjujoče. Vendar bodite previdni, da voda ni prevroča, da ne bi opekli občutljive kože dojenčka.

Masaže

Masaže trebuščka lahko pomagajo pri sprostitvi napetih mišic in izboljšanju prebave. Uporabite lahko blago olje, kot je kokosovo ali mandljevo, in nežno masirajte v smeri urinega kazalca. To lahko pomaga pri sproščanju zračnih mehurčkov in izboljšanju prebave.

Guganje in nošenje

Nekateri dojenčki se pomirijo, če jih nosite v naročju ali jih gugate. To lahko poskusite s pomočjo gugalnika ali zibelke, ali pa jih preprosto nosite v naročju in hodite po stanovanju. Guganje in nošenje lahko pomagata pri sprostitvi in zmanjšanju stresa, ki je lahko eden izmed dejavnikov za kolike.

Sprememba prehrane

Če dojite, razmislite o tem, ali bi lahko vaša prehrana vplivala na dojenčkove kolike. Nekatera živila, kot so mlečni izdelki, agrumi ali začinjena hrana, lahko pri nekaterih dojenčkih sprožijo kolike. Poskusite z izločitvijo teh živil iz prehrane in opazujte, ali se simptomi izboljšajo.

Uporaba kapljic proti kolikam

Na trgu so na voljo različne kapljice, ki so namenjene lajšanju simptomov kolik. Te kapljice vsebujejo probiotike ali simetikon, ki lahko pomagajo pri prebavi in zmanjšanju napenjanja. Vendar pa je pred uporabo kateregakoli izdelka nujno, da se posvetujete s pediatrom.

Zvoki in glasba

Nekateri dojenčki se pomirijo ob poslušanju določenih zvokov ali glasbe. To lahko poskusite z uporabo aplikacij na telefonu, ki predvajajo zvoke narave, ali pa preprosto vklopite nežno glasbo.

Redno previjanje in hranjenje

Poskrbite, da je dojenček suh in čist, saj lahko mokra plenica ali občutek lakote še dodatno povečata njegovo nelagodje. Redno ga previjajte in hranite, da se izognete dodatnim stresorjem.

Foto: Shutterstock

Čas za sebe

Kolike so stresne tako za dojenčka kot za starše. Včasih je dobro, da si vzamete čas zase, da se spočijete in naberete novih moči. Prosite partnerja, sorodnike ali prijatelje, da prevzamejo skrb za dojenčka vsaj za kratek čas, medtem ko se vi spočijete.

Razumevanje razlike med kolikami in običajnim jokom je ključnega pomena za dobro počutje vašega dojenčka in za vaš mir. Z zgodnjim prepoznavanjem simptomov in pravočasnim ukrepanjem lahko preprečite morebitne zaplete in zagotovite, da bo vaša izkušnja starševstva čim bolj pozitivna. Pomembno je tudi vedeti, da kolike niso trajno stanje in da večina dojenčkov sčasoma preraste to obdobje.