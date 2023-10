Čez drn in strn ali po gladkem asfaltu – s pravim otroškim vozičkom zmorete vse!

Foto: Lesnina XXXL

Ali potrebujete voziček?

Otroški vozički so nepogrešljiva oprema vsake družine z dojenčkom. Omogočajo enostavno mobilnost po živahnih mestnih ulicah, prenašajo vso opremo, ki jo dojenček potrebuje, ko zapusti udobje doma, in ponuja priložnost, da tudi novopečena mamica vzdržuje socialne stike, ki so po porodu bistveni za njeno dobro počutje. Voziček nam lahko pomaga pri nakupih, potepih po vaških poteh, otroka ščiti pred močnim soncem, dežjem, vetrom ali mrazom ter mu hkrati omogoča počitek ali pa opazovanje okolice. S pravim vozičkom boste mobilni in razbremenjeni od prvih sprehodov z novorojenčkom do potepanj z nadebudnim malčkom, zato se izbiri posvetite z razmislekom.

Foto: Lesnina XXXL

Odločitve, odločitve

Foto: Lesnina XXXL Ko se odločate o nakupu otroškega vozička, vas nedvomno zanima nekaj ključnih lastnosti, ki jih mora voziček imeti. Poleg tehničnih lastnosti in videza je predvsem pomembno udobje za vašega dojenčka ali malčka. Vrste otroških vozičkov so raznolike in vsaka ponuja specifične lastnosti, ki vam lahko ustrezajo ali pa ne. Ker lahko otroški voziček pomembno vpliva na enostavnost in dostopnost vašega vsakodnevnega življenja z dojenčkom – od sprehoda po parku do izleta z avtom –, si velja najprej razjasniti, kakšen je naš družinski ritem in kakšne so naše potrebe. Vsaka družina ima svoj življenjski slog in voziček naj bo temu podpora. Tehnične lastnosti, kot so velikost koles, enostavnost upravljanja in zlaganja ter velikost odprtega ter zloženega vozička so vsekakor na prvem mestu. Preverite tudi kako okreten je voziček, kakšni so njegova stabilnost, enostavnost uporabe in prostor za shranjevanje. Ali iščete lahek voziček za hiter izlet ali morda vsestranski voziček, ki ponuja udobje, eleganco in funkcionalnost?

Je morda za vas prava izbira 3 v 1? Otroški vozički 3 v 1 so primerni za vse, ki si želijo, da bo otroški voziček vas in vašega otroka spremljal skozi celotno obdobje uporabe vozička. Ogrodje ostane vedno enako, glede na starost se spreminjajo zgolj nastavki. Opremljeni so z največjo tehnično dovršenostjo in dodatki, zato jih je mogoče uporabljati od prvega meseca do tretjega leta starosti.

Foto: Lesnina XXXL

Tudi stil ni zanemarljiv

Ko se odločate za voziček, ki vas bo spremljal na dogodivščini otrokovega odraščanja, se ne omejujte samo na tehnične lastnosti. Sodobni otroški vozički so funkcionalni, varni in stilsko dovršeni! Tudi otroški voziček marela tu ne zaostaja, z elementi iz nerjavnega jekla in prevlekami iz kakovostnega blaga izžarevajo moderen videz. V nasprotju s kombiniranimi modeli so lahki in jih je mogoče zložiti, da s tem prihranite prostor. Kdor ob vprašanju, kateri voziček mu ustreza, takoj pomisli na nekaj športnega, tudi ne bo razočaran. Kajti tisto, kar bi moralo biti pri uporabi okretno, ima običajno tudi eleganten dizajn. Vendar pozor: medtem ko se ustrezno označeni in temu namenjeni terenski in športni vozički odlično znajdejo tudi na neravnem terenu, so športni vozički marele ali trikolesniki s tremi kolesi primerni le za asfaltirane in utrjene poti.

Preverite ponudbo otroških vozičkov v Lesnini, kjer vas bo bogata izbira različnih modelov in stilov zagotovo prepričala!

Foto: Lesnina XXXL