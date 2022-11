Župan Zagreba napovedal najboljši adventni sejem do zdaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Zagrebu so razkrili ambiciozne načrte za letošnji adventni sejem, ki je bil že v preteklih letih eden bolj prepoznavnih v regiji.

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je danes razgrnil načrte za letošnji adventni sejem v Zagrebu. Potem ko sta decembrske praznike zadnji dve leti v Zagrebu zaznamovala potres in epidemija covid-19, so letos bolj ambiciozni.

"Zagreb si zasluži imeti enega najboljših adventnih sejmov. Ne le na Hrvaškem, ampak tudi v Evropi. Zasijal bo v polni luči in bo boljši kot kdajkoli," je dejal Tomašević, "najpomembnejše je, da ni več epidemioloških omejitev. To se vidi tudi po številu turistov, ki jih pričakujemo."

Letošnji Advent v Zagrebu se bo začel 26. novembra in bo trajal do 7. januarja, obsegal bo 20 lokacij po vsem mestu, skupno bo v okviru sejma več kot sto koncertov, postavili bodo tudi drsališče in zabaviščni park.

Čeprav pričakujejo veliko obiskovalcev, je župan ob tem napovedal, da bo gneča na adventnem sejmu manjša kot v letih pred epidemijo covid-19, ker bodo dogajanje razpršili po mestu.

"Čeprav epidemioloških omejitev ni več, so časi še vedno zahtevni," je še dejal Tomašević, "prepričan pa sem, da si vsi obiskovalci zaslužijo, da vsaj za kratek čas pozabijo na skrbi."

