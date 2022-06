Znova je mogoče potovati na Japonsko, a ne kdorkoli

Na Japonskem so začeli sprejemati prijave za organizirane skupine turistov iz tujine, ki si želijo po več kot dveletnem pandemičnem premoru spet potovati po tej državi. Pričakujejo, da bodo prve skupine pripotovale v drugi polovici junija.

Foto: Reuters

Samostojna potovanja na Japonsko še vedno niso dovoljena, prav tako pa je vstop v državo prepovedan turistom iz držav, ki zaradi visoke stopnje okužb s koronavirusom veljajo za območja visokega tveganja. V Evropi so to na primer Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Estonija, Slovaška, Rusija, Moldavija in Ukrajina.

Turisti, ki bodo pripotovali na Japonsko, se bodo morali držati strogih zaščitnih ukrepov, kot je nošenje zaščitnih mask, imeti pa bodo morali tudi primerno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške morebitne karantene in zdravljenja v primeru okužbe s koronavirusom. Velikost turističnih skupin ni omejena, jih bodo pa morali ves čas spremljati vodiči.

Na Japonskem te dni beležijo okoli deset tisoč novih okužb s koronavirusom na dan, od tega v Tokiu slabih dva tisoč. Japonska med pandemijo sicer nikoli ni uvedla popolnega zaprtja države ali izvedla splošnega testiranja. Ob tem je zabeležila 8,4 milijona okužb z novim koronavirusom in 30 tisoč smrtnih primerov, kar je najnižja stopnja smrtnosti med državami G7, navaja STA.

